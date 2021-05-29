В столкновении с фурой под Хвалынском в машине сгорели два человека

ДТП под Хвалынском 29 мая 2021 года. Двое погибших
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Страшное ДТП произошло ночью в Саратовской областью на 109 км трассы Р-228. Погибли два человека.
На границе с Ульяновской областью, в Хвалынском районе ночью столкнулись фура и внедорожник.
По данным областной ГИБДД, 49-летний водитель Volkswagen Tiguan пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого был 39-лектний мужчина. В результате машины загорелись и съехали в кювет.
Вместе с водителем в Volkswagen Tiguan находился пассажир, чья личность сейчас устанавливается. Оба погибли на месте столкновения.
Водитель фуры не пострадал.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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