В мэрии Саратова не выдавали разрешение на строительство в сквере на Бабушкином взвозе

Сквер пытались продать под строительство многоэтажки
В мэрии Саратова прокомментировали сообщение о начавшемся строительстве в сквере на пересечении Бабушкиного взвоза и улицы Чернышевского.
В пресс-службе мэрии сообщили корреспонденту "КП-Саратов", что разрешения на капитальное строительство в этом сквере администрацией не выдавалось.
Между тем сегодня опубликованы фото начавшейся подготовки к строительным работам, по данным СМИ здесь собираются установить кафе.
Напомним, в феврале 2021 года мэр Михаил Исаев заявил, что администрация готова забрать у собственников этот участок чтобы сохранить сквер. Градоначальник так отреагировал на информацию о продаже участка под строительство многоэтажки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.