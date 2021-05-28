В мэрии Саратова не выдавали разрешение на строительство в сквере на Бабушкином взвозе

Сквер пытались продать под строительство многоэтажки

В мэрии Саратова прокомментировали сообщение о начавшемся строительстве в сквере на пересечении Бабушкиного взвоза и улицы Чернышевского.

В пресс-службе мэрии сообщили корреспонденту "КП-Саратов", что разрешения на капитальное строительство в этом сквере администрацией не выдавалось.

Между тем сегодня опубликованы фото начавшейся подготовки к строительным работам, по данным СМИ здесь собираются установить кафе.

Напомним, в феврале 2021 года мэр Михаил Исаев заявил, что администрация готова забрать у собственников этот участок чтобы сохранить сквер. Градоначальник так отреагировал на информацию о продаже участка под строительство многоэтажки.

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