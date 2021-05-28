В Саратове начинают застройку сквера, который мэр Исаев обещал сохранить

Началась подготовка к строительству в сквере на перекрестке улицы Чернышевского и Бабушкиного взвоза. Фото «Бизнес-вектора»

В сквере на перекрестке улицы Чернышевского и Бабушкина взвоза в Саратове началась подготовка к активному строительству.

Сейчас расчищается стройплощадка после сноса недействующего фонтана. Как сообщает «Бизнес-вектор», на этом месте появится детское кафе. Об этом рассказали рабочие на объекте, ссылаясь на разрешение администрации Волжского района. Однако там заверили, что никакого отношения к возведению не имеют.

Напомним, в начале февраля стало известно, что сквер имени Бабушкина общей площадью более 50 кв. м продают за 25 млн рублей. Объявление о продаже вышло на одном из популярных сайтов.

Через несколько дней, 8 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев высказался, что территория относится к зоне рекреации, и там нельзя будет строить ничего капитального.

- Администрация готова рассмотреть предложение по безвозмездной передаче в собственность города сквера для дальнейшего его благоустройства, — заявлял градоначальник.

Он поручал заняться этим вопросом своему заместителю Антону Корнееву, но на следующий же день, 9 февраля, уволил его.

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