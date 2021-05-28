Проектные работы по реставрации дома Яхимовича завершатся к концу года

Шефство над памятником архитектуры взял Вячеслав Володин

Конкурс на проектирование реставрацию и приспособление под современные нужды Дома Яхимовича в Саратове выиграла саратовская фирма «РСК-Наследие». Об этом в ходе брифинга 28 мая рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.

Он напомнил, что объект на Советской, 5 возвращен в госсобственность и передан в оперативное управление ГАУ МПЦ, подведомственному учреждению управления, которым заведует Мухин.

- Проведены конкурсы на определение его технического состояния – выиграла подмосковная фирма, специалисты ее имеют высочайшую квалификацию.

Неделю назад закончился конкурс, который мы провели благодаря поддержке Вячеслава Володина, на проектирование реставрации и приспособления под современные нужды. Участвовали москвичи и питерцы, но выиграла «РСК-Наследие», саратовская фирма, - рассказал Мухин.

Он заявил, что к концу года все проектные работы будут закончены.