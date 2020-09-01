Вячеслав Володин взял шефство над домом Яхимовича в Саратове

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в последний день лета, 31 августа, посетил Саратов.

Одной из точек его работы стал дом Яхимовича, известный также как дом с кариатидами. Это здание является архитектурным памятником регионального значения, однако находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. Вячеслав Володин взял над ним шефство и предложил продумать варианты восстановления.

Кроем того, спикер Госдумы побывал на улице Советская, где расположена усадьба бывшего вице-губернатора Александрова. Вячеслав Володин предостерег чиновников о том, что объект исторического наследия федерального значения могут «прибрать к рукам», а затем построить тут элитное жилье.

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