Владимир Мухин: В Саратове нет противостояния мэрии и горожан, есть несогласие

Владимир Мухин Фото: Ольга Симонова

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин не считает, что у горожан с мэрией Саратова есть противостояние. Таким образом, в ходе своего брифинга 28 мая он оценил ситуацию с резким недовольством людей практикой «тихого» сноса домов на дорогих землях в центре города.

- Нет никакого противостояния у мэрии с гражданами. Есть несогласие и спорные вопросы. Это обсуждали вчера на прошедшем градозащитном совете. Сотрудники мэрии дали комментарии, вопросы нужно разбирать.

Граждане говорят, что они не видели представителей компании, которые делали заключение об аварийности — эти вопросы надо рассматривать отдельно, персонально по каждому объектов.

В пользу жителей будет решение или нет — это зависит от результатов, которые будут в процессе обсуждения, и если нужны дополнительные экспертизы, то надо их проводить. Чтобы не было сомнений и недоверия к власти у граждан, — заявил Владимир Мухин.

Он заметил, что такую же позицию можно занимать по зданиям которые не являются объектами культ наследия, по домам в историческом центре города.

- Если здание просто находится в исторической части города, но не является объектом культурного наследия, то нужно или договариваться с мэрией, или идти в суды. Если жители окажутся правы и сносить не нужно, то можно потребовать компенсации по затраченным на дополнительные экспертизы деньги. Не думаю, что это противостояние между мэрией и гражданами, — заключил Мухин.

Напомним, на заседании градозащитного совета его участники выступили с критикой действий городских чиновников, которые признают аварийными и сносят дома в центре города, «освобождая землю в чьих-то интересах», а действительно требующие расселения дома на окраинах могут не дождаться сноса.