Градозащитники резко осудили мэрию Саратова за избирательный подход к признанию домов аварийными

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Николай Зайченко, член градозащитного совета, выступил на заседании 27 мая с резкой критикой действий администрации Саратова по сносу домов в историческом центре.

- Собственники домов, которые власти решили пустить под снос, узнавали об итогах экспертизы из «сториз» в Инстаграме мэра. Это без комментариев.

К экспертизам компаний, которых привлекает администрация Саратова, вопросов у нас масса. Собственников на экспертизы никто не приглашал. Оказалось, что эксперты даже не входили внутрь домов. Ну а зачем, так люди узнают об экспертизе и начнут задавать вопросы.

Мэрия говорит, что заботится о жителях, чтобы они жили в современных домах.

Но мы видим, что расселение касается не самых плохих домов в центре. Жители Глебучева оврага давно ждут благородных экспертов из «ФКС» или «Каркаса», но не дождутся. А вот жители домов в центре, где удобное расположение и инфраструктура, и где дома признают аварийными мгновенно, узнают об этом в последний момент.

Администрация заботится даже не об избирателях, а об аварийном сносе домов. Федеральное финансирование выделяется на расселение и снос таких домов. В итоге нужны фото пустого участка, иначе они не смогут отчитаться по программе.

В феврале на встрече с градозащитниками Володин предложил внести изменения в документы, обязывающие сносить дома. Но эта инициатива в Саратове сошла на нет. Предлагалось, что нужно уважать мнение тех, кто не хочет переезжать и содержит в хорошем состоянии свои старые дома, — заявил Зайченко.

Градозащитники выступили резко против веерного сноса домов в историческом центре Саратова. Они отметили, что резкой необходимости для сноса нет. Единственная причина — отчитаться по программе расселения аварийного жилья.

- Мы узнали, что нас будут сносить из публикации в «Комсомольской правде». Нас признали аварийными просто по паре фотографий с улицы, а дом наш в хорошем состоянии. Сейчас мы лишены прав на свое жилье, тратим время в судах, привлекаем экспертов и доказываем, что наш дом крепкий, — заявила Елена Иванова, житель дома №57 по улице Гоголя.

В ответ представитель мэрии, руководитель комитета ЖКХ Наталия Даниленко предложила «быть конструктивнее», а если есть претензии к экспертизам, то нужно обращаться в СРО, где они состоят, пусть там определяют, насколько они профессиональны. Кроме этого, предложили по всем спорным моментам обращаться в суд.

- Администрация угрожает будущему моего города — Саратова, — заявил руководитель градозащитного совета Алексей Голицын.

Градозащитники напомнили чиновникам о случаях, когда экспертов-киллеров лишали лицензии за проплаченные экспертизы.

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