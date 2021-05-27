При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали трое рабочих

Прокурор Новоузенского района приехал на место пожара на газопроводе Фото: Прокуратура Саратовской области

При возгорании на газопроводе в Новоузенском районе пострадало трое рабочих. Они проводили ремонтные работы. Об этом сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области со ссылкой на данные прокурора Новоузенского района.

- В одном километре от села Куриловка при проведении ремонтных работ произошел взрыв. В результате происшествия пострадали трое рабочих. В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники, - сообщил прокурор района Александр Вдовенко.

Ранее в региональном МЧС уточнили, что один из рабочих находится в состоянии среденей степени тяжести и госпитализирован с ожогами 1 и 2 степени. Двум другим рабочим помощь оказана на месте, госпитализации не потребовалось.

Прокуратура Новоузенского района организовала проверку по факту взрыва газопровода.

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