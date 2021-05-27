В Саратовской области горит газопровод у села Куриловка

Фото с места возгорания газопровода в Саратовской области Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области произошло возгорание на газопроводе в Новоузенском районе, недалеко от села Куриловка.

Известно, что загорание произошло на участке газопровода, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Саратов». Вызов дежурному МЧС поступил в 17.20.

С места пожара очевидцы сообщили, что происходит факельное горение, огонь поднимается на несколько метров.

В МЧС уточнили, что меры уже приняты – задвижка на газопроводе закрыта, поступление газа прекращено.

- Происходит выгорание газа, задвижка перекрыта, - пояснили в МЧС.

Угрозы населенным пунктам нет, газопровод находится в поле, в стороне от жилых домов и соцобъектов.

На месте возгорания находятся два пожарных расчета. Сейчас они ничего не предпринимают – находятся в режиме окарауливания.

По данным регионального ГУ МЧС в результате возгорания газопровода пострадал человек. У 37-летнего мужчины ожоги 1 и 2 степени, ему оказывается медицинская помощь. Еще двое мужчин получили первую помощь на месте и от госпитализации отказались.

С соответствии с поручением губернатора Валерия Радаева ситуация с пожаром в Новоузенском районе находится на контроле у зампреда Правительства области Александра Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, в районе села Куриловка находится памятник природы регионального значения «Куриловская тюльпанная степь», где в конце апреля или начале мая ежегодно проходит природоохранный этнокультурный Фестиваль тюльпанов.

Куриловская степь в период цветения тюльпанов

Как сообщила «Новостям Саратова» начальник диспетчерской службы регионального министерства природных ресурсов и экологии Наиля Нигматуллина, сейчас специалисты-экологи выехали на место, и попытаются установить, был ли нанесен вред памятнику природы, угрожает ли ему это возгорание.

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