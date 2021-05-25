Опубликованы адреса подвоза воды в Саратове на 26 мая

ООО «КВС» опубликовало адреса подвоза воды в районы, отключенные от водоснабжения 26 мая.

Кировский район:

09:00 – 09:30 и 16:00 – 16:30 — 2-й Магнитный проезд, 44а.

Ленинский район:

10:00 – 10:30 и 16:30 – 17:00 — Селекционный проезд, 3;

11:00 – 12:00 и 17:30 – 18:30 — Лесная республика, 3;

12:30 – 13:30 и 18:30 – 19:30 — Одесская, 46а;

14:00 – 14:30 и 19:30 – 20:00 — 3-й проезд Панфилова, 1.

Заводской район:

09:00 – 10:00 и 16:30 – 17:00 — Огородная, 33а;

10:30 – 11:00 — 1-й Кавказский тупик, 7а;

11:30 – 12:30 и 17:00 – 18:00 — Крымская, 15;

12:30 – 13:30 и 18:00 – 18:30 — Заречная, 2;

15:00 – 15:30 и 18:30 – 19:00 — Азина, 28а;

13:30 – 14:30 и 19:00 – 19:30 — Брянская, 9;

14:30 – 15:30 и 19:30 – 20:00 — Санаторный проезд, 2.

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