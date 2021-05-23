Три ректора Саратова отчитались о своих доходах и заработках супругов

Трое из руководителей саратовских вузов публично сообщили о своих доходах и доходах супругов за 2020 год. Информация размещена на сайтах учебных учреждений.

Ректор СГУ имени Н. Г. Чернышевского Алексей Чумаченко заработал в 2020 году 3 872 584 рубля. Его супруга задекларировала за тот же период 373 404, 6 рублей.

При этом президент СГУ и бывший ректор этого вуза Леонид Коссович заработал за год 4,310 млн рублей. Его супруга добавила в официальную семейную «копилку» доходов еще 2 811 090 рублей.

Ректор СГЮА Екатерина Ильгова сообщила о доходе в 2 811 090 рублей. Ее супруг зарабатывает скромнее, он отчитался о доходе за год в 530 634 рубля.

Ректор СГМУ Андрей Еремин заработал за год 2 141 864 рубля. Возможно, это связано с тем, что ректором он был избран только в августе 2020 года. Эта сумма почти в два раза меньше, чем доход его супруги - он составил 5 652 294 рубля.

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