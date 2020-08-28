Избран новый ректор Саратовского государственного медуинверситета

Избран новый ректор СГМУ. Фото сайта университета
В Саратовском государственном медицинском университете сегодня, 28 августа, был избран новый ректор.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СГМУ, выборы ректора прошли в рамках конференции работников и обучающихся.
Большинством голосов избран Андрей Еремин, первый проректор СГМУ, кандидат медицинских наук, доцент. Он опередил своих соперников: Дмитрия Тупикина, декана лечебного факультета и факультета клинической психологии, кандидата биологических наук, доцента, и Александра Федонникова, проректора по научной работе, кандидата медицинских
наук, доцента.
Все три кандидатуры были рассмотрены Аттестационной комиссией Минздрава РФ.
Также на конференции сегодня был избран новый Ученый совет СГМУ в составе 85 человек.
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