Избран новый ректор Саратовского государственного медуинверситета

Избран новый ректор СГМУ. Фото сайта университета

В Саратовском государственном медицинском университете сегодня, 28 августа, был избран новый ректор.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе СГМУ, выборы ректора прошли в рамках конференции работников и обучающихся.

Большинством голосов избран Андрей Еремин, первый проректор СГМУ, кандидат медицинских наук, доцент. Он опередил своих соперников: Дмитрия Тупикина, декана лечебного факультета и факультета клинической психологии, кандидата биологических наук, доцента, и Александра Федонникова, проректора по научной работе, кандидата медицинских

наук, доцента.

Все три кандидатуры были рассмотрены Аттестационной комиссией Минздрава РФ.

Также на конференции сегодня был избран новый Ученый совет СГМУ в составе 85 человек.

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