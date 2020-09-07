Из мэрии Саратова уволился отвечающий за дороги чиновник

В администрации уволился председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству Фото: Екатерина Семенова

Из мэрии Саратова уволился Геннадий Свиридов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 7 сентября, у него последний рабочий день. Он ушел по собственному желанию.

Теперь должность главы комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова является вакантной.

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