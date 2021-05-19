В Балаково определили конкурента Сергея Грачева для выборов на пост главы района

Грачев соревнуется за пост главы района со своим тезкой и нынешним подчиненным
Конкурсная комиссия в Балаково накануне определила двух кандидатов на пост главы района.
Ими стали сегодняшний и.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Грачев и начальник контрольного управления администрации Балаковского муниципального района Сергей Ступак. Грачев в своем инстаграм уже заявил, что "вместе с жителями готов ответственно трудиться на родной земле"
Напомним, Грачев в середине апреля перешел на работу в администрацию Балаково с должности первого заместителя мэра Саратова.
Теперь на очередном заседании депутаты районного собрания выберут главу района из этих двух кандидатур. Выборы пройдут в начале следующей недели.
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