Сергей Грачев прокомментировал назначение в Балаковский район

Сергей Грачев. Фото с его страницы в Instagram

Сергей Грачев с радостью принял предложение возглавить Балаковский район Саратовской области.

Об этом он написал на своей странице в Instagram и объяснил причины.

- Во-первых, это мой родной район, где я родился и вырос, где живут мои родные и близкие. С этими местами я связан на энергетическом уровне.

Во-вторых, колоссальный профессиональный опыт, который приобретен за время работы в Саратове, позволит по-другому взглянуть на ряд местных проблем для их эффективного решения.

В-третьих, это новые возможности принести реальную пользу своей малой родине. В настоящее время мы являемся участниками интересных и судьбоносных процессов, которые происходят в регионе. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина по Балаковскому району стоят амбициозные планы — создание агломерации, возрождение аэропорта, повышение уровня и качества жизни жителей. Приложу все усилия для успешного воплощения этих проектов, — написал Грачев.

Он подчеркнул, что готов работать добросовестно и с самоотдачей.

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