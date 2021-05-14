В Саратове отстранили председателя избирательной комиссии за провокацию с вбросом бюллетеней

На одном из участков в Саратове произошел вброс бюллетеней
Фото: Александр Уриевский
На довыборах в Саратовскую областную думу в Волжском одномандатном округе произошла провокация. В одну из урн была вброшена стопка бюллетеней. Это заметили наблюдатели.
В областном избиркоме отреагировали на информацию и прокомментировали вброс.
- Сегодня на участке №26 Волжского района Саратова в урне для голосования обнаружено большее количество бюллетеней, чем выдано избирателям. В связи с этим участковой комиссией принято решение об опечатывании урны до подведения итогов голосования. При подведении итогов все бюллетени, находящиеся в урне, будут признаны недействительными. В настоящее время ТИК Волжского района обратилась в правоохранительные органы на предмет провокации. Председатель избирательной комиссии области считает необходимым отстранение председателя УИК от должности до полного выяснения обстоятельств произошедшего, — заявили в облизбиркоме.
Председателем избирательной комиссии на этом участке, который располагается в здании татарской гимназии на улице Радищева, согласно данным облизбиркома, является Венера Салихова.
Напомним, в четырех одномандатных округах в Саратовской области 14–16 мая проходят довыборы в областную думу.
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