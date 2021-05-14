В Саратовской области открылись избирательные участки для довыборов в областную думу

. Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области в 8 утра 14 мая стартовали довыборы депутатов регионального парламента шестого созыва по четырем округам. Голосование пройдет в течение трех дней – 14, 15 и 16 мая. 14 и 15 мая – полноценные дни голосования, голосовать избиратели будут как на дому, так и в помещении избирательного участка.

. Фото: Ольга Симонова

В регионе открылись участки по Волжскому № 1, Калининскому № 13, Марксовскому № 15 и Ершовскому № 19 одномандатным избирательным округам. Здесь уже ждут избирателей. Всего проголосовать на этих довыборах смогут каждый пятый избиратель, зарегистрированный в Саратовской области. Суммарно по этим округам числятся 343 857 имеющих право голосовать.

В четырех округах зарегистрированы 20 кандидатов, в том числе 4 – Единая Россия, 2 – Справедливая Россия, 4 – ЛДПР, 3 – Яблоко, 1 – Коммунисты России, 3 – КПРФ, 3 –самовыдвиженцы.

. Фото: Ольга Симонова

На участках кроме членов избиркомов будут работать волонтеры и общественные наблюдатели, большая часть из которых рекрутированы Общественной палатой области.

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На участке № 348, который располагается во Дворце творчества детей и молодежи им. О. П. Табакова, побывал корреспондент «КП-Саратов». Здесь уже приняли первых избирателей. Голосование проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм, бюллетени гражданам выдают женщины в перчатках, масках или вот таких щитках.

Точно также открылись 434 участка по всем четырем одномандатным округам.