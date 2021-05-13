На крупном саратовском заводе ожидают нового директора

Предприятие является одним из крупнейших в Саратове
На заводе СЭПО в Саратове завтра, 14 мая, планируют представить нового директора. Информацию об этом подтвердили «КП-Саратов» источники на предприятии.
Коллективу обещают представить «варяга» из Москвы, называется имя Артура Темирова.
В министерстве промышленности эту информацию подтверждать не стали, но и не опровергли.
- По оперативным данным, на ООО «СЭПО-ЗЭМ» вчера состоялось собрание учредителей, на котором, в том числе, рассматривался вопрос о кандидатуре нового директора. Официальной информации об итогах собрания в министерство промышленности и энергетики области пока не поступало. Изменения в единый государственный реестр юридических лиц также пока не внесены, - сообщили в министерстве.
Сейчас руководителем предприятия согласно данным открытых источников является Евгений Резник.
ООО «СЭПО-ЗЭМ» - занимает заметное место среди предприятий военно-промышленного комплекса России, производит более 200 наименований продукции для нужд российской авиации, автомобилестроения, а также товары народного потребления, как например известный холодильник «Саратов».
Напомним, ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин ранее выступил с критикой руководства предприятия, которое планировало закрыть линию по производству легендарных холодильников.
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