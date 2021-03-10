Министр отметил роль Володина в спасении проблемных промпредприятий Саратовской области

Андрей Архипов Фото: Александр Уриевский

Исключительно благодаря усилиям председателя Государственной Думы Вячеслава Володина удалось на качественно новом уровне возродить производство троллейбусов в Энгельсе. Кроме того, благодаря принципиальной позиции Володина собственник АО «СЭПО» вынужден был изменить своё решение о закрытии брендового производства холодильников «Саратов». Об этом на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» 10 марта заявил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

- Сегодня почти полторы сотни машин (135+10) отгружены в Санкт-Петербург, Омск, Иваново, - заметил министр, подчеркнув, что в случае выигрыша конкурса новые троллейбусы из Энгельса могут обновить и парк саратовского СГЭТ.

Он напомнил и об успехах регионального правительбства в деле поддержки проблемных предприятий. В 2020 году ГК «Ростех» одобрена Программа финансово-экономического оздоровления АО «НПП «Контакт». Предприятие получило транш стабилизационного займа в 450 млн.руб. и начало гасить кредиторскую задолженность, в том числе за ТЭР. Уже удалось решить вопрос списания кредиторской задолженности АО «Саратовский радиоприборный завод» перед ПАО «Сбербанк» в полном объеме - 648 млн.руб. Решаются вопросы загрузки предприятия с АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Сегодня объём производства предприятия вырос в 12,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Но проблемных площадок еще немало. На 2021 год стоит задача - вывести на траекторию уверенного устойчивого развития предприятия АО «НПП «Контакт», АО «Саратовский радиоприборный завод», АО «Нефтемаш-САПКОН», АО «РМК», АО «Саратовский институт стекла».

- Завод РМК сейчас ждет назначения нового конкурсного управляющего, которого должен определить суд в конце марта и затем должна начаться процедура передачи имущества новым собственникам, - обрисовал ближайшие перспективы завода Андрей Архипов.