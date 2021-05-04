В Саратове скончался пострадавший в массовом ДТП водитель Mercedes

. Фото: Екатерина Семенова

В одной из больниц Саратова скончался 36-летний водитель Mercedes, пострадавший в ДТП утром 4 мая на проспекте 50 лет Октября.

Мужчину извлекли из разбитого авто с помощью спецоборудования специалисты областной и городской службы спасения. Он был госпитализирован в тяфжелом состоянии скорой помощью.

Кроме него в аварии постралдала 34-летняя пассажирка этого же авто и 43-летний водитель Volkswagen.

Напомним, в массовом ДТП у дома №110 участвовали четыре авто, в том числе, маршрутный автобус.

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