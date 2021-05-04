Три человека госпитализированы после массового ДТП в Саратове

ДТП в Саратове 4 мая 2021 года на проспекте 50 лет Октября
Фото: Екатерина Семенова
В массовом ДТП в Ленинском районе утром 4 мая пострадали три человека. 36-летнего водителя Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии. Специалистам городской и областной службы спасения пришлось вырезать мужчину из разбитого авто. По данным горспаса, медики оценили состояние мужчины как тяжелое.
Также в больницу увезли 34-летнюю пассажирку из Mercedes. В госпитализации нуждался и был отправлен в медучреждение также 43-летний водитель Volkswagen.
Напомним, около 7.30 у дома №110 на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова столкнулись Mercedes, Volkswagen, Chevrolet и микроавтобус ГАЗель.
Причины и виновников столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД.
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