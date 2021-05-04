Маршрутка и три авто столкнулись на проспекте 50 лет Октября

ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября
Фото: Екатерина Семенова
Серьезная авария несколько минут назад парализовала движение на проспекте 50 лет Октября.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, между остановками «2-я Дачная» и «Улица Вишневая» столкнулись автомобили Volkswagen, Chevrolet Niva, Mercedes и микроавтобус «Газель» маршрута №81.
Фото: Екатерина Семенова
Известно, что в маршрутке были в тот момент пассажиры, но обошлось без пострадавших. О состоянии водителей и пассажиров легковых авто пока не сообщается.
Фото: Екатерина Семенова
ДТП перекрыло три полосы движения, затруднено движение как в сторону 3-й Дачной, так и от нее. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС Службы спасения и Центра медицины катастроф.
Фото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
Фото: Екатерина Семенова
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