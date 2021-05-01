Вячеслав Володин рассказал об итогах поездки в Саратов

Вячеслав Володин пообщался с жителями Саратова

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей с праздником Весны и Труда и рассказал об итогах рабочего визита в Саратовскую область.

- Завершил рабочую поездку в свой избирательный округ. Появилось немного времени поделиться впечатлениями. Увидел, что она вызвала интерес. Особенно общение с ветераном труда Анной Александровной.

Если внимание к работе в избирательном округе сохранится, продолжу о ней рассказывать.

А сейчас о вчерашнем дне.

В ходе прошедших выборов в 2016 году жители города Саратова просили обустроить пешеходную зону. У нас это получилось сделать: до сентября текущего года мы завершим работы. В Саратове появится 8-километровое пешеходное кольцо с выходом на набережную Волги, с обустроенным пляжем и реконструированной старой набережной, которой больше полувека.

Часть этого кольца проходит по центральному проспекту города, и вчерашняя поездка включала в себя обсуждение завершения его реконструкции на оставшемся небольшом участке. Там с 90-х годов стоят ларьки, из-за которых возникли проблемы при продолжении реконструкции, они создают препятствия для пешеходов. Мы вместе с руководством города обсудили этот вопрос, затем тему, связанную с сохранением объекта культурного наследия, - кинотеатра «Победа», находящегося рядом. По ходу удалось с жителями поговорить о качестве работ по благоустройству и о замечаниях.

Затем увидел Анну Александровну, к которой сам подошел. Дальше вы все видели в сохраненном прямом эфире в инстаграме. Кстати, это благодаря моим сторонникам, которые создали и ведут паблик Володин.Саратов. Для жителей Саратовской области в этом нет ничего удивительного, потому что все поездки, где есть такая возможность, стараюсь делать максимально открытыми, а мои сторонники обеспечивают обратную связь и транслируют обсуждения и принимаемые решения или диалог в реальном режиме времени.

Пришел к выводу, особенно в ситуации с пандемией и ограничениями, что это удобный формат работы для местных журналистов.

Кроме этого люди видят, где я нахожусь, и приезжают, чтобы встретиться и обсудить волнующие их темы.

Так произошло и в этот день. Подъехали женщины из микрорайонов Звезда и Улеши, мы смогли с ними обсудить вопросы строительства поликлиник, которые у меня находились на контроле. Но их беспокоил недостаток информации: местные власти не обсуждали с ними планы.

Затем подошла женщина. Говорила о вреде пальмового масла, просила навести в этой сфере порядок. Рассказал ей, что был инициатором отмены льгот по пальмовому маслу. После чего в Государственной Думе был принят соответствующий федеральный закон. Пальмовое масло раньше имело льготу такую же, как детское питание. Мы ее отменили, повысив ставку налога в два раза. Но, исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений.

Обязательно вас проинформирую о следующих шагах в этом вопросе.

Далее затронули проблему неработающего цирка, находящегося рядом, который 4 месяца назад был отремонтирован. Но, несмотря на это, до сих пор не работает. Это вызывает нарекания у горожан. Тем более сейчас праздничные дни, с детьми некуда сходить.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а правильна ли такая форма работы? На мой взгляд, не только правильна, но и необходима. В ходе обсуждения вопросов напрямую с жителями видишь, какие пробелы существуют в федеральном законодательстве, региональном. Участвуешь в решении как личных проблем, когда человек, столкнувшись с ними, оказывается в сложном положении, так и вопросов, касающихся жителей целых микрорайонов. Или обсуждаешь темы, важные и беспокоящие граждан всей нашей страны, как это было при общении с ветераном труда: вопросы банковских ставок, борьбы с коррупцией, льгот. Да и та же тема пальмового масла имеет отношение ко всем.

Возможно, станет понятно, почему говорю о необходимости брать депутатам обязательства в ходе избирательной кампании.

В этом случае люди смогут спросить с депутата за их выполнение.

Потому что все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, - это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти.

Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они не придуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны - вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами.

В этом и заключается суть представительной демократии, работы депутата, который должен взять на себя решение проблем своих избирателей, используя различные формы: инициировать федеральный закон, обращаться к должностным лицам или предпринимать другие действия для решения вопросов.

Все зависит от нас, — отметил Вячеслав Володин.

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