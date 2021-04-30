Володин возмутился ларьками на пешеходной зоне Саратова

Продолжается визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратов. Сегодня, 30 апреля, он посетил пешеходную зону на проспекте Кирова.

Володина возмутили «жульнические ларьки», которые установлены на пешеходной зоне. Их установку он назвал «правовым беспределом с разрешения местной региональной власти, правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов».

Спикер Госдумы напомнил, что даже при строительстве Предуниверсария прокуратура требовала объяснений. А ларьки появляются, и никто ими не интересуется.

Такая позиция местных властей возмутила Володина. Он потребовал сегодня же подать исковые заявления в суд на владельцев ларьков. А также определить ущерб городу, который нанесли незаконные предприниматели.

- Такую ревизию надо провести по всему городу, – заявил он.

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