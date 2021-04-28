Мишустин поддержал просьбу Володина о выделении троллейбусов Саратову и Балакову

Вячеслав Володин встречался с работниками "Балаковоэлектротранс"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу председателя Государственной думы Вячеслава Володина о выделении Саратову и Балакову новых троллейбусов.

Как написал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы России Николай Панков, председатель Госдумы обратился в правительство РФ с просьбой выделить 50 троллейбусов Саратову и 20 — Балакову за счет средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Володин и Панков уже встречались с коллективом предприятия «Балаковоэлектротранс». Были озвучены многие проблемы: низкая заработная плата, отсутствие воды и условий для отдыха водителей в диспетчерской, а также устаревший подвижной состав. После встречи проблемы начали решаться.

- На прошлой неделе встречался с коллективом предприятия и озвучил решение наиболее волнующего вопроса – повышение заработных плат работникам. К 1 июля оплата труда всех сотрудников будет доведена до уровня зарплат Горэлектротранса в Саратове. Опытный водитель будет зарабатывать 60 тыс. рублей, а кондуктор — 17. Это позволит людям работать в своем родном городе и не искать лучшей жизни в областном центре, — написал Панков.

Вопрос с обновлением парка также сдвинулся с мертвой точки. Причем это касается не только Балакова, но и Саратова.

- Сегодня износ парка троллейбусов в областном центре — более 90%, а в Балакове — 100%. Конечно, из-за этого троллейбусы часто ломаются и не выходят на рейс, что не только заставляет жителей использовать другой вид транспорта, но и не дает возможности предприятиям самим зарабатывать на свое существование и развитие.

Этот вопрос невозможно решить за счет регионального бюджета, поэтому Вячеслав Викторович Володин обратился за поддержкой к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В письме спикер просит выделить в 2021 году 50 троллейбусов для Саратова и 20 для Балакова

Судя по резолюции на письме, Михаил Мишустин поддержал спикера, и троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году! — пишет Панков.

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