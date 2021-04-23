Николай Панков обсудил с работниками «Балаковоэлектротранса» благоустройство диспетчерской

Диспетчерская будет благоустроена

Во время рабочего визита в Балаково Саратовской области депутат Государственной думы России Николай Панков посетил «Балаковоэлектротранс».

Ранее на предприятии побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который пообщался с сотрудниками и поручил увеличить зарплату водителям троллейбусов, сравняв ее с саратовской.

Николай Панков получил сообщение от работников, что в диспетчерской БЭТ нет воды. Он пообещал заняться проблемой и оперативно ее решить.

Николай Панков пообщался с сотрудницей предприятия

Также депутат пообщался с кондуктором Мавлюдой Кузьминой. Она вместе с Николаем Панковым обсудила возможность благоустройства помещения диспетчерской, чтобы работники могли отдыхать в перерыве между рейсами.

- У сотрудников должны быть комфортные условия для работы. Это важный фактор при выборе места работы, — отметил Панков.

Водители и кондукторы должны иметь место для отдыха между рейсами

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