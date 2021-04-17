Зарплату водителям троллейбусов в Балакове сравняют с саратовской

Вячеслав Володин встретился с работниками МУП "Балаковоэлектротранс"

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володина сегодня, 17 апреля, отправился в Балаково. Там он встретился с работниками МУП «Балаковоэлектротранс» и узнал об условиях труда.

Выяснилось, что зарплата водителей и слесарей весьма невысока. Например, молодой водитель троллейбуса, не наработавший стажа, получит около 12 тыс. рублей. И лишь работая практически без выходных, выполняя 100% плана, со всеми премиями, может получить до 27 тыс. рублей.

По словам Вячеслава Володина, внимание на проблему обратил депутат Госдумы Николай Панков, который попросил помочь, чтобы исправить несправедливость — что в Саратове подняли зарплату водителям, а в Балакове нет.

Вячеслав Володин потребовал от руководства предприятия в корне изменить ситуацию, повысив зарплату работникам. По словам спикера Госдумы, она должна быть не меньше, чем в Саратове.

Водители троллейбусов рассказали о своей зарплате

Напомним, что ранее Володин взял на контроль ситуацию на МУПП «Саратовгорэлектротранс», неоднократно встречался с работниками. В итоге после его вмешательства были существенно улучшены условия труда, зарплата выросла в два раза. Например, сегодня было озвучено, что водители СГЭТ получают около 60 тыс. рублей.

- Надо, чтобы зарплата водителей общественного транспорта в Балакове была такая же, как в Саратове. Просчитайте, сколько необходимо денег, чтобы в этом году, начиная со второго полугодия, синхронизировать все решения с Саратовом, так, чтобы было одинаково. Средства мы найдем, как мы нашли по Саратову, — сказал Володин.

В противном случае, считает Володин, работники разъедутся в Москву и другие города.

Депутат Государственной думы Николай Панков, который сопровождает Вячеслава Володина в поездке, отметил, что ранее уже общался с работницами, которые отучились управлять низкопольными троллейбусами.

- Я говорил с девушками, они говорят, что не хотят уезжать в Москву. У них здесь семьи, родственники. Поэтому спасибо, зарплата самое важное, чтобы удержать людей, — сказал Панков.

Зарплата должна быть поднята уже с 1 июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.