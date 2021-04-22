Суд в Саратове полностью оправдал Елену Салееву

Елена Салеева Фото: Ольга Симонова

В Саратове вынесено решение по делу Елены Салеевой и Андрея Краснова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Волжского районного суда, бывшая председатель комитету по управлению имуществом и начальник отдела были оправданы по делу о превышении полномочий и получении взятки.

Следствие считало, что Салеева и Краснов с 2015 по 2016 годы получили от предпринимателей Алексея Абасова (скандально известный застройщик) и Галины Черновой (его супруга) деньги и ценности на сумму более 17 млн рублей. Таким образом они добились изменения вида использования земельного участка и получения разрешения на строительство.

Суд отметил, что в качестве доказательств были представлены показания Абасова и Черновой, которые больше ничем не подтверждаются.

- Свидетели неоднократно меняли свои показания в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, их показания имеют противоречия в части дат, сумм, обстоятельств передачи взяток, источников денежных средств для этого, – говорится в релизе суда.

Кроме того, свидетели утверждают, что деньги предназначались не Салеевой и Краснову, а другим чиновникам, более высоких должностей. Но установить их не удалось.

- Судом установлено, что все юридически значимые действия с земельным участком были произведены на основании постановлений главы администрации МО «Город Саратов» и к полномочиям Салеевой Е.П. и Краснова А.П. не относились, доказательств того, что последние каким-либо образом способствовали принятию этих решений, используя должностное положение, обвинением не представлено, – решил суд и полностью оправдал обвиняемых.

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