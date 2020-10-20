Дело Салеевой и Краснова направлено в суд Саратова

Елена Салеева в зале суда
Фото: Ольга Симонова
В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля этого же комитета.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в получении особо крупной взятки и превышении полномочий.
Речь идет о Елене Салеевой и ее коллеге Андрее Краснове — об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие считает, что с 2013 по 2016 годы они получали от бизнесменов взятки на общую сумму 17 млн рублей. Причем не только деньгами, но и имуществом — автомобилем Lexus. За это чиновники отдали предпринимателям в аренду участок в Заводском районе. Изначально земля не была предназначена для строительства дома, но Салеева и Краснов помогли изменить вид разрешенного использования и получить соответствующие документы.
Тем самым у бизнесменов появился участок в аренде, который они смогли использовать, что нарушило права граждан.
Впоследствии суд признал изменение вида разрешенного использования незаконным.
Свою вину Салеева и Краснов не признали. Дело направлено в суд.
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