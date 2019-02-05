Адвокат Елены Салеевой засомневалась в показаниях Галины Черновой

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-05T16:48:16+03:00

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В Саратовском областном суде продолжается заседания по делу о крупном взяточничестве. Решается судьба Елены Салеевой, председателя комитета по управлению имуществом администрации города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были зачитаны показания Галины Черновой, супруги Алексея Абасова, скандального саратовского застройщика, которого считают причастным к многочисленным проблемным домам.

По мнению Елены Сергун, адвоката Салеевой, в разных протоколах зафиксированы разные показания. Якобы это говорит в пользу того, что Чернова — ненадежный свидетель.

- На очной ставке с моей подзащитной Чернова не говорила о взятке, а на очной ставке с Красновым говорила, — заявила Сергун.

Кроме того, она вновь напомнила, что дочь Салеевой больна и ей нельзя находиться на улице в холодное время года, поэтому учителя организовали ей обучение на дому.

Также во время заседания было отмечено, что в тот период с 31 по 3 февраля она ездила на лечение с ребенком в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU