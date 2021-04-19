Панков: Решение о назначении главы Балаковского района должно отражать мнение людей

Сергей Грачев и Александр Соловьев

Депутат Государственной думы России Николай Панков прокомментировал кадровое решение губернатора Валерия Радаева.

- В Балаковском районе продолжается реализация важнейших проектов по развитию инфраструктуры, промышленности, по благоустройству. И в этом, считаю, должность главы района – одна из ключевых. Биография Сергея Грачева тесно связана с Балаково, он занимал там ответственные должности, был депутатом городского заксобрания. Жители его знают, и, думаю, всегда смогут напрямую обратиться со своими проблемами и строго спросить за исполнение поставленных задач. Решение о его назначении будут принимать депутаты городского совета. Отмечу, оно должно отражать мнение людей.

Что касается Александра Соловьева, его опыт востребован в региональном правительстве. Считаю, такое кадровое решение губернатора направлено на системную работу по развитию области, повышению качества жизни людей, – написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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