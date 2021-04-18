Радаев: Предложил Александру Соловьеву должность зампреда

Александр Соловьев в ходе визита Вячеслава Володина в Балаково 17 апреля 2021 года

Глава Балаковского района Александр Соловьев покидает свой пост и становится зампредом областного правительства. Об этом в своем Инстаграм вечером в воскресенье,18 апреля, сообщил губернатор Валерий Радаев.

- Во время поездки в Балаково предложил Александру Александровичу Соловьёву перейти на работу в Правительство Саратовской области.

Речь идет о должности, которую должен занять человек с опытом работы и на муниципальном, и на региональном уровне, а Соловьёв такой опыт имеет. Он обладает высокими деловыми качествами, организаторскими способностями. Кстати, в его профессиональном багаже есть опыт работы и в федеральном министерстве. Поэтому предложил ему занять должность зампреда, - сообщил губернатор.

По предварительным данным, Соловьев станет заниматься вопросами строительной отрасли.

Напомним, в апреле 2012 года Александр Соловьев уже был назначен заместителем председателя правительства Саратовской области, с августа 2013 года занимал должность заместителя председателя правительства области — министра сельского хозяйства. Главой Балаковского района Соловьев работал с конца сентября 2017 года.

Высказался Валерий Радаев и об будущем новом главе Балаковского района. Фамилии губернатор не называл, потому что решение принимать местным депутатам, но описание кандидата на дал весьма точное.

- Для Балаковкого района - это, несомненно, будет поддержкой в социально- экономическом развитии. Что касается должности главы муниципального образования, то этот вопрос должны решать районные депутаты. Однако могу сказать, важно, чтобы это был человек, знающий район, город и имеющий навыки управления в хозяйственной сфере, работы на муниципальном уровне. Вопрос подбора кадров непростой, ответственный. Стоят серьёзные задачи по развитию города и района. Уверен, что будущий руководитель с ними справится, - заявил Радаев.

По данным балаковских СМИ, на место главы прочат нынешнего первого заместителя мэра Саратова Сергея Грачева.

Напомним, в числе больших проектов в Балаково намечается возрождение местного аэропорта. Об этом говорил в ходе визита 17 апреля в этот город председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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