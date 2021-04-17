Инвестора для строительства аэропорта в Балакове должны найти за два месяца

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 17 апреля, во время визита в Балаковский район посетил местный аэропорт, который закрыт с 2001 года.

Сейчас рассматривается возможность его реконструкции, чтобы он смог пропускать до 120 тыс. человек в год.

Вячеслав Володин подчеркнул, что аэропорт необходим для развития Балаковской агломерации.

- Нам необходим инвестор, чтобы он заказал проект. После этого будем обращаться в правительство, РФ, чтобы нас поддержали и включили в соответствующую программу. Аналитический центр при правительстве учел все аргументы и подтвердил наши выводы о необходимость строительства аэропортового комплекса, — отметил Вячеслав Володин.

В течение двух месяцев следует определиться с инвестором, проект должен быть выполнен за год, после чего его передадут в правительство РФ, чтобы получить финансирование.

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