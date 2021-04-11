Стартовали велопробег и легкоатлетический забег к Парку покорителей космоса

Велопробег и легкоатлетический забег прошли в Саратовской области в честь Дня космонавтики Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области стартовали спортивные состязания, приуроченные к Дню космонавтики.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», от села Квасниковка в Энгельсском районе начался велопробег «Поехали!». Участники отправились в Парк покорителей космоса по новой велодорожке.

После них на старт вышли легкоатлеты. В 43-й раз прошел агитационный забег, посвященный Всемирному Дню космонавтики.

Погода преподнесла участникам подарок в виде погожей погоды после нескольких ненастных и холодных дней.

Собрались сотни велосипедистов — от профессионалов до любителей. Возрастной состав участников очень разный. Многие приехали семьями, чтобы провести время приятно и с пользой.

На старт вышли сотни велосипедистов... Фото: Александр Уриевский

...и легкоатлетов Фото: Александр Уриевский

Напомним, велодорожка была оборудована ко Дню космонавтики, там открыт прокат велосипедов. Парк покорителей космоса открывается 12 апреля. С инициативой его создания выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к Президенту России Владимиру Путину с просьбой ее поддержать. Президент поддержал эту инициативу. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

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