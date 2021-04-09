Марафон и велопарад в честь Дня космонавтики перенесли на воскресенье

Марафон и велопробег пришлось перенести Фото: Евгения ГУСЕВА

Легкоатлетический марафон и велопарад в Энгельсском районе Саратовской области переносится.

Как сообщил на своей странице в Instagram заместитель председателя правительства области Роман Грибов, такое решение принято из-за плохой погоды.

- Рисковать здоровьем профессиональных спортсменов и тем более любителей велоспорта не имеем права. Спортивный праздник должен быть в удовольствие! — подчеркнул зампред.

Теперь мероприятия состоятся в воскресенье. Старт будет дан в 10:55 у начала велодорожки к Парку покорителей космоса.

Напомним, пробег и велопарад приурочены к юбилею первого полета человека в космос. День космонавтики отмечается 12 апреля.

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