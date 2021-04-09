В Квасниковке открыли прокат велосипедов до Парка покорителей космоса

Прокат велосипедов до Парка покорителей космоса Фото: Екатерина Семенова

Ознакомительный пресс-тур для журналистов в Парк покорителей космоса в Энгельсском районе начался сегодня, 9 апреля. 12 апреля ожидается торжественное открытие парка.

Первой точкой тура стало начало велодорожки, которая тянется от села Квасниковка до места приземления капсулы Юрия Гагарина. Протяженность дорожки составляет около 14 км.

Журналисты первыми опробовали велопрокат Фото: Екатерина Семенова

Уже организован прокат велосипедов, пока их 40 штук. По словам представителя компании «Велодруг» Олега Хачадурова, велосипед можно взять в Квасниковке, а оставить в Парке покорителей космоса. Или наоборот. Можно доехать и оставить велосипед даже в Саратове, где также есть точки проката.

Олег Хачадуров Фото: Екатерина Семенова

Завтра, 10 апреля, открывается велосезон, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, пробегом «Поехали!».

Хачадуров сказал, что всю дистанцию между пунктами проката, а около 13 км, преодолеть сразу смогут не все. Он отметил, что для неподготовленных это довольно много, поэтому планируется, что будут предложены для проката электросамокаты.

. Фото: Екатерина Семенова

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