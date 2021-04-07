На чем Гагарин ехал на исторический старт: Фото спецавтобуса ЛАЗ-695

В Саратов прибыл очередной экспонат для Парка покорителей космоса, который по инициативе Вячеслава Володина и при поддержке президента Путина строится на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе.

Легендарный автобус ЛАЗ-695 уже направляется в Парк покорителей космоса.

Этот автобус – полная копия модели, которая осуществляла подвоз космонавтов к взлетной площадке на космодроме Байконур, в том числе и Юрия Гагарина.

Последнее время автобус находился на реставрации в Санкт-Петербурге, но сейчас уже занимает место в Парке покорителей космоса.

Напомним, открытие парка состоится 12 апреля 2021 года, в 60-летнюю годовщину полета первого человека в космос.

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