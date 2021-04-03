Первая космическая гавань: Вячеслав Володин рассказал о строительстве Парка покорителей космоса в Саратовской области

Вячеслав Володин рассказал о том, как шла работа по созданию Парка покорителей космоса. Фото со страницы "Володин. Саратов" в соцсети "ВКонтакте"

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о строительства Парка покорителей космоса, который уже совсем скоро откроется в Энгельсском районе, на месте приземления Юрия Гагарина.

Оно опубликовано в группе сторонников Вячеслава Володина. Предлагаем читателям «Комсомольской правды» ознакомиться с ним.

- Вячеслав Викторович, 12 апреля мы будем отмечать 60-летие полета первого человека в космос. К этой дате приурочено создание Парка покорителей космоса. Почему и как появилась идея создания Парка на месте приземления Гагарина, которое много лет зарастало?

- Если говорить о Саратовской области, то наш регион отличается от многих других очень интересной историей. Именно у нас появился первый общедоступный музей, первая открытая в провинции консерватория, один из первых в мире театров для детей, стационарный цирк, Пятый императорский университет в рамках территории сегодняшней России. Обо всех этих и многих других событиях российского уровня нам забывать никак нельзя.

Но есть событие, связанное с Саратовской областью, — мирового уровня. Речь идет о начале эпохи освоения космоса, о полете первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Это было началом больших свершений. Для мира и для страны это многое значило.

У нас Гагарин учился в индустриальном техникуме, впервые поднялся в небо в местном аэроклубе, но самое главное — место подвига. Место, где он приземлился, также находится на территории Саратовской области.

Наш регион стал первой космической гаванью не только для Юрия Гагарина, но и для второго космонавта Германа Титова. Напомню, в августе 1961 года он приземлился неподалеку от Красного Кута всего лишь в 100 с небольшим км от места приземления Гагарина.

На мой взгляд, необходимо сделать все, для того чтобы увековечить память о первом космонавте Юрии Гагарине, о подвигах других наших космонавтов. В этом смысле открытие Парка покорителей космоса всем нам даст возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории своей страны, лучше узнать ее: что происходило в то время, как проходили космические полеты.

- Как пришло понимание, что на месте приземления первого космонавта должен появиться именно Парк покорителей космоса Ю.А. Гагарина?

- Можно было бы сделать реставрацию мемориального комплекса и этим ограничиться. Но когда стали обсуждать концепцию, пришли к мнению, что правильно было бы на этом историческом месте создать парк, который станет местом притяжения и жителей Саратовской области, и туристов из других регионов, и иностранцев. Было предложено реализовать этот проект в несколько этапов.

В ходе первого этапа благоустроено место приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1», отреставрированы стела и памятник Гагарину, барельефы космонавтов, появились новые объекты: инфоцентр, маршрут и поле «108 минут», кедровник, мемориальная стена.

Когда мы начали обсуждать реализацию проекта, поступил запрос от жителей по поводу возможности добраться до Парка на велосипедах и лыжах. Договорились, что этот вопрос на себя берет область и они решают эту задачу.

Фото со страницы "Володин. Саратов" в соцсети "ВКонтакте"

- Вы рассказали о том, как появилась идея создания Парка покорителей космоса. А как шла работа над поиском источников финансирования?

- Когда мы просчитали, какая работа должна быть выполнена, стало понятно, что этих средств у области нет. Регион смог взять на себя только создание к парку 13-километровой велосипедной дорожки, другие финансовые вложения со стороны области отсутствуют.

- И как удалось решить вопрос финансирования?

- Выполнили эскизы и подготовили проектные решения. После чего в ходе одной из встреч с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, которая касалась работы в Государственной Думе, в конце разговора озвучил тему создания Парка покорителей космоса. Показал материалы и рассказал, что Юрия Гагарина многое связывает с регионом. Президент изучил предложение и поддержал. Это дало возможность мне уже дальше обратиться в Правительство РФ, после чего было принято решение о финансировании строительства Парка покорителей космоса за счет средств резервного фонда.

Говоря об этом, хочу отметить, что Президент по ряду очень серьезных, неразрешимых для нас вопросов всегда поддерживал Саратов. Только после обращений к нему нам удалось достроить Театр юного зрителя, построить аэропорт «Гагарин». Мы вряд ли смогли бы это сделать сами.

Сейчас проектируется новый мостовой переход через Волгу. В этом году начнется реконструкция обхода вокруг Саратова. Это также удалось сделать после обращения к нему.

Кстати, я уже говорил об этом: ранее Президент поддержал и строительство дома в Елшанке. Благодаря этому мы смогли переселить людей из бараков.

- Это проект государственно-частный. Что было сделано в рамках госфинансирования, а что в рамках частного?

- В рамках федеральных средств была выполнена инфраструктурная часть проекта. Ряд работ реализовали в рамках частного партнерства — это и привлечение иностранных архитекторов, и строительство инфоцентра, и многие другие. Надо сказать, что на предложение принять участие в этом проекте откликнулся Роман Аркадьевич Абрамович. Он родился в Саратове, и в общем-то это стало аргументом. Плюс это была та тема, которая его заинтересовала, и он выступил здесь второй стороной. Сейчас завершена работа в рамках первого этапа.

- А как выбирали тех, кто будет проект реализовывать?

- Посмотрели, кто мог бы им заняться. В Москве аналогичные проекты были реализованы при строительстве Зарядья и реконструкции Парка Горького, поэтому привлекли Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Учитывая, что у его руководителя Сергея Капкова есть опыт в решении подобных задач.

Фото со страницы "Володин. Саратов" в соцсети "ВКонтакте"

- Помимо масштабных работ на самом месте приземления есть планы и по благоустройству близлежащих сел. Какие?

- Как ни парадоксально, несмотря на ежегодные праздники на месте приземления Юрия Гагарина, это никак не отражалось на близлежащих селах Подгорное и Смеловка. Поэтому мы в рамках первого этапа проекта договорились с губернатором Валерием Васильевичем Радаевым, что будет выполнено благоустройство этих населенных пунктов. В этом году там сделаны новые дороги, установлены дополнительные системы освещения, выполнен проект газификации.

Что касается Смеловки, которая находится в непосредственной близости к Парку, мы планируем, что именно в этом селе будут швартоваться туристические теплоходы. Но для этого надо будет сделать углубление фарватера. Планируется, что в этом году работа начнется за счет средств федерального бюджета. Дальше будем искать решения по строительству причальной планки, пристани, создания условий для встреч и размещения туристов.

- Вячеслав Викторович, первый этап создания Парка покорителей космоса завершен. Всех интересует вопрос, будет ли второй этап?

- Да. Второй этап планируем реализовать. Есть идеи создать образовательный центр в Парке покорителей космоса. Чтобы ребята могли приезжать и пополнять свои знания, была возможность остаться родителям с детьми на несколько дней, переночевать, чтобы туда выезжали учителя с группами учеников. Одним словом, это должно иметь образовательный формат. Но сейчас задача, чтобы Парк заработал в рамках реализации первого этапа.

Хорошо, если этот парк-мемориал получит статус федерального. Параллельно с этим можно будет искать средства на проектирование второго этапа и дальше уже думать о его реализации. Если у нас это все получится, то жители не только Саратовской области, но и России в целом смогут сюда приезжать и изучать историю покорения космоса.

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