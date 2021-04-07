Москва выделила 585 млн рублей саратовским производителям масла и сахара

Производителям подсолнечного масла и сахара в Саратовской области перечислят из резервного фонда правительства РФ 585 млн рублей на компенсацию затрат по их производству.

Это связано с существенным ростом цен на продукты еще в конце 2020 года и сохранением высокой цены до сих пор.

Постановление о выделении денег 24 регионам подписал премьер-министр Михаил Мушустин. Каждый из них получит сумму, основанную на заявке, поступившей от каждого из регионов. Подобная мера, как считается, позволит зафиксировать цену одного кг сахара не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей в рознице. Аналогично должна быть зафиксирована цена одного литра масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 килограмм сахара.

При этом компенсации полагаются только тем компаниям, которые подписали ранее соглашения о стабилизации цен. По сахару соглашение будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу – до 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее правительство РФ выделяло деньги на субсидирование производства хлеба. Саратовские мукомолы и хлебопеки получили 118 млн рублей.

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