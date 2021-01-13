Депутат Государственной думы Николай Панков 13 января прибыл в Вольск, где у него намечена обширная рабочая программа.В своем телеграм-канале «Пара слов» он напомнил, что накануне, во время визита в Ершовский район, обсудил ситуацию с производителями зерна. Тему выпечки хлеба он затронул и в Вольске, где имеются свои сложности.- Было снижение выпуска продукции в период пандемии. От этого пострадал хлебозавод, – отметил Панков.Он также сообщил хорошую новость.- Трехсторонняя комиссия одобрила выделение дополнительных средств нашей области из резервного фонда Правительства РФ. Производителям муки компенсируют часть затрат на закупку продовольственной пшеницы. На это будет выделено 92,9 млн рублей. Это значит, что хлеборобам будет проще реализовать зерно. И рентабельность мукомольного производства будет поддерживаться.Кроме того, 25,7 млн рублей направят предприятиям хлебопекарной промышленности. Чтобы компенсировать часть затрат, связанных с производством. Считаю, от этого выиграют и жители — это поможет удержать цены на хлеб, — написал Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.