В Саратове начал разрушаться построенный в прошлом году Трофимовский мост

Жителей возмутило состояние территории около Трофимовского моста

В Саратове местные жители заметили плохое состояние Трофимовского моста и прилегающей территории.

Фотографии опубликовал в группе «Типичный Саратов» пользователь под ником Andreev Kirill.

Он раскритиковал сделанный в прошлом году ремонт. На представленных снимках видно, что конструкции моста ржавеют, а асфальт проваливается.

- Кое-как засыпанные по морозу ямы оттаивают, промокают и проваливаются, кое-как покрашенные железки не выдерживают соли и процветают, лифт, судя по всему, не работал ни секунды, – написал он.

Конструкции моста начали ржаветь

В комментариях пользователи согласны с автором поста.

- Столько неудобств было для горожан при реконструкции Трофимовского, и в итоге город получил некачественный ремонт. Все сделано на отвали. Печально, что у нас везде так, что дороги, что мосты, – написала Людмила Пугачева.

Рядом с Трофимовским мостом начал проваливаться асфальт

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