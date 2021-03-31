Прокуратура: Мэрия Саратова продолжает множить нарушения в сфере ремонта дорог

В мэрии Саратова скопилось огромное количество претензий прокуратуры по поводу качества ремонта дорог

Иван Гусев, старший помощник прокурора области, напомнил, что только в прошлом году мэру Саратова многократно выносили предостережения за качество ремонта дорог. О большом количестве нарушений прокурор рассказал на заседании рабочей группы в областной думе 31 марта.

- Предпринимаемые в ответ меры неэффективны. Нарушения фиксируем во всех сферах — от заключения контрактов, качества работ и муниципального контроля за ними.

К примеру, установлен факт мошенничества при закупках и установке дорожных знаков. «Саратовтранссигнал» получил деньги за установку знаков в количестве 623 штуки. По факту их на 123 меньше. Мошенничество на 560 тыс. рублей. В феврале 2020 года возбудили уголовное дело. Также возбуждено дело по использованию несоответствующих реагентов, которые сыпали на дороги города. ООО «Еврофорт» представило на конкурс фальсифицированные документы о соответствии реагентов необходимым показателям. Этот список может быть продолжен, — заявил Гусев.

Он предложил депутатам и остальным жителям Саратова фиксировать нарушения при ремонте дорог и направлять информацию в городскую прокуратуру.

- Манька дома, Ваньки нет, или, наоборот, мэрия никак не может согласовать ремонт дорог с коммунальщиками, которые вскрывают новые отремонтированные тротуары и проезжие части, — отметила еще одну проблему депутат Литневская.

Замруководителя дорожного комитета Артем Райков признал, что нет информации и нет системы координации плановых работ коммунальщиков на четыре года вперед — именно столько сегодня составляет гарантийный срок на отремонтированные дороги. Но он пообещал «это обязательно сделать».

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