Панков призвал школы Саратова самостоятельно решать, на что тратить выделенные по 2 тысячи на ученика деньги

Прошла встреча депутата Госдумы Николая Панкова с директорами школ и заведующими детсадами Фото: Александр Уриевский

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 29 марта, провел встречу с директорами школ и детсадов Волжского района Саратова.

На мероприятии он поделился итогами встреч с чиновниками.

Фото: Александр Уриевский

- Уже пятое совещание по нашим проектам в Юбилейном, Иволгино. Министерства, ведомства не согласованы. Как у Райкина получается, пуговицы одни пришивают, штанину другие делают, а костюма нет. Школу с сентября обсуждаем, а оказывается, что проект «ничейный», хотя деньги уже выделены, — отметил Панков.

По его словам, аналогичная ситуация со спортплощадкой, ФОКом открытого типа, «деньги есть, а строить собираются до сентября».

Также парламентарий подчеркнул, что проекты напрямую не связаны с директорами школ и заведующими детсадами, но имеют большое значение для воспитания детей.

Он напомнил о выделении денег на содержание школ из расчета 2 тыс. рублей на ребенка и призвал не делать ошибки, как в прошлом году. Тогда по 500 тыс. рублей направили в школы, а там потратили на иные цели. Эти деньги городским властям пришлось вернуть.

Всего в Волжском районе города — 11 325 школьников, 4 446 детсадовцев.

- На оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений образования — так называется статья расходов. Чтобы снова не пустили на ремонт школы или что-то подобное, — призвал Панков. — Иначе это может обернуться уголовными делами на директоров.

Он обсудил с директорами учреждений выделенные деньги и статьи расходов и заметил, что почти во всех школах списки статей по затратам одинаковые. По его словам, этим явно занималась администрация района, всех загнав под одну гребенку.

- Не надо так, у каждой школы могут быть свои текущие нужды, сами пусть определяют, на что потратить, — заметил Панков.

Он отметил, что местная власть в последующие годы будет вынуждена финансировать эти траты в обязательном порядке, чтобы не ухудшать положение работников.

Фото: Александр Уриевский

Однако выяснилось, что деньги пока что не увидел ни один директор школы или детсада, несмотря на то, что они уже пришли в Саратов две недели назад.

Еще одна встреча пройдет через пару недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поликлинику в Юбилейном должны начать строить в конце апреля

Николай Панков потребовал составить график работ

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.