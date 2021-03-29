Панков потребовал решить задачу строительства школы в Иволгино в этом году

Николай Панков провел совещание по развитию поселка Юбилейный
Фото: Александр Уриевский
Депутат Государственной думы России Николай Панков 29 марта проводит совещание по развитию поселка Юбилейный в Саратове.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече присутствуют министр финансов Вадим Ойкин, первый заместитель министра образования Елена Нерозя, представители министерства строительства и ЖКХ, администрации Саратова, проектировщики.
Николай Панков отметил, что темой для обсуждения сегодня станут проекты, которые он лично держит на контроле. Один из них – школа в микрорайоне «Иволгино».
- Чей объект? Ничей, как так? В этом проблема. Поэтому и не получается. Чего ждут люди? Оперативного, качественного решения проблем, – заявил Панков.
Елена Нерозя отметила, что заявка в министерство просвещения еще не подана, они начнут формироваться с 5 мая.
Николай Панков напомнил, что геологические изыскания были проведены еще зимой, поэтому Минстрой должен был размежевать участки на основании полученных данных. Они были переданы на кадастровый учет.
- Мы с сентября занимаемся этим. И на сегодня пакета документа для регионального Минобраза, чтобы отправляться в федеральное Минпросвещения, до сих пор нет. Вот по факту. Надо понять, что делать, чтобы не выйти из проекта, – заявил Панков.
Чиновница администрации Саратова сообщила, что до 20 апреля должны быть готовы все документы, проведена экспертиза проекта и определен застройщик.
Директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Роман Карякин заявил, что будет проведено совещание с ресурсоснабжающими организациями по выдаче техусловий.
- Тут только один человек может расслабляться - Вадим Ойкин, министр финансов. Если объект, школа, сорвется, деньги-то выделены, перейдут в регион, и на другие цели область их сможет потратить, – сказал Николай Панков.
Он призвал задуматься над ситуацией и решить задачу строительства школы в этом году. Поэтому в пятницу вновь состоится совещание с техническими специалистами для решения проблемных вопросов.
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