Поликлинику в Юбилейном должны начать строить в конце апреля

Николай Панков потребовал составить график работ Фото: Александр Уриевский

Николай Панков, депутат Государственной думы России, сегодня, 29 марта, в Саратове обсудил ситуацию со строительством социально значимых объектов инфраструктуры поселка Юбилейный.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов встречи с чиновниками правительства и застройщиками стало возведение поликлиники.

- Это областная тема, благодарен губернатору Валерию Радаеву, что найдены средства, поликлиника новая вместо старой №20, необходима, – заявил Панков.

Директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Роман Карякин отметил, что стройку планируют начать в конце апреля, на эти цели выделено более 500 млн рублей. Уже можно начать конкурсные процедуры по закупке оборудования.

Поликлиника сможет принимать до 500 человек в сутки.

- Давайте думать над тем, чтобы за счет поликлиники улучшить работу и женской консультации, и скорой помощи. Об этом говорил министр Костин, – сказал Николай Панков.

В пятницу должна состояться еще одна встреча по этому вопросу. К этому дню должен быть составлен график работ на объекте.

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