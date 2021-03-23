Без воды до вечера в Саратове останутся более 30 тысяч человек

В Саратове завтра, 24 марта, ООО «КВС» отключит воду.

- В зоне отключения будут четыре многоквартирных и 231 частный дом — 2 425 жителей, две центральных тепловых подстанции, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

А в зоне пониженного давления окажут 54 многоквартирных дома и 143 частных в Кировском районе, 64 многоквартирных и 159 частных в Октябрьском, 34 многоквартирных и семь частных во Фрунзенском. Всего — 152 многоквартирных и 309 частных с населением 29,7 тыс. человек, 50 социально значимых учреждений, 25 объектов теплоснабжения.

Список адресов, где отключат воду можно посмотреть здесь.

Также будет подвоз воды:

- 10.00 — 11.00 ул. Клочкова, 81

- 10.00 — 11.00 ул. Клочкова, 79

- 10.00 — 12.00 ул. Соколовая, 306

- 12.00 — 13.00; 15.00 — 16.00 1-й станционный пр., 7

- 12.00 — 13.00 ул. Тракторная, 17/29

- 13.00 — 14.00 ул. Б. Садовая, 192/208, ул. Б. Садовая, 210;

- 15.00 — 16.00 ул. Емлютина, 49а.

Завершить работы ООО «КВС» планирует к 19:00 часам.

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