В центре Саратова отключат воду на десятках улиц

На магистральном водоводе диаметром 800 мм в Саратове по адресу улица Аткарская, 51 — улица Большая Садовая — 3-й Нижний проезд меняют задвижку, поэтому 24 марта в центре города до вечера не будет холодной воды.

Как сообщили в ООО «КВС», в среду, 24 марта, ориентировочно с 05:00 до 19:00 будет ограничена подача по следующим адресам:

- поселок Завокзальный, ограниченный улицами Большая Садовая, 4-й Украинский проезд, Слонова;

- здание СГМУ им. Разумовского по адресу Большая Садовая, 137 строение №6;

- район рынка «Привоз», ограниченный улицами Б.Горная — Университетская — Соколовая — Большая Садовая.

Также возможно снижение параметров холодного водоснабжения:

- в районе Сенного рынка ограниченном улицами Большая Горная — Железнодорожная — Мурманский проезд,

- в квартале ограниченном улицами Большая Горная — Железнодорожная — Аткарская — Рабочая,

- в квартале ограниченном улицами Рабочая — 2-я Садовая — Пугачева — Астраханская,

- в квартале ограниченном улицами 2-я Садовая — Большая Садовая — Астраханская — Дегтярная площадь; а также улицами Большая Садовая — Сызранская — Политехническая — 2-я Садовая.

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