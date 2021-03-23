Олег Подборонов стал фигурантом уголовного дела об особо крупном сокрытии налогов

В Саратовской области возбуждено уголовное дело об особо крупном уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет о сумме в 45 млн рублей.

Напомним, это третье уголовное дело за последние дни о сокрытии многих миллионов рублей.

Следствие считает, что фирма по оптовой торговле мясом и мясопродуктами скрыла от учета налога на добавленную стоимость более 45 млн рублей. Для этого была создана специальная схема махинаций, в которой задействованы четыре ИП, которые не являются плательщиками НДС.

Эти фирмы получили 350 млн рублей в качестве оплаты за продукты и организацию питания. Но в налоговых декларациях за 2018 год не отразило доход. В результате удалость скрыть 45 млн рублей по налогам.

Проверка была проведена сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона.

По информации «КП-Саратов», речь идет о фирме Олега Подборонова, бывшего депутата областной думы.

Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела о сокрытии 58 и 197 млн рублей налогов.

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