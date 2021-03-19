Саратовская стройфирма скрыла от государства более 58 млн рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту особо крупного сокрытия налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет сумме в 58,2 млн рублей.

Известно, что фирма, уклонившаяся от налогов, занимается строительством нежилых зданий и сооружений. По версии следствия, с апреля 2017 года по май 2018 руководство подавало декларации с заведомо ложными данными о налоговых вычетах.

Уголовное дело возбуждено после проверки, проведенной УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

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