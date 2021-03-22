Саратовский производитель масел скрыл 197 млн рублей налогов

В Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело о сокрытии налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет об индивидуальном предпринимателе, который занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 он предоставлял в налоговые органы заведомо ложные декларации о налоговых вычетах и расходах. Выяснилось, что он заключал фиктивные сделки с 19 контрагентами.

Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты 197 млн рублей налогов.

Дело возбуждено после проверки, проведенной УФНС и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело о сокрытии 58 млн рублей налогов строительной фирмой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.